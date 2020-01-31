Иерусалим, , 01:41 — REGNUM Три ракеты были запущены по Израилю с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии на официальной странице в Twitter.

«Три ракеты только что были запущены из сектора Газа в сторону Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что две ракеты были перехвачены израильской системой ПВО «Железный купол». Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Израиль нанес удары по наблюдательным постам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Отмечалось, что для ударов израильская армия использовала танки и «летательные аппараты».

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