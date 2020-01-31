Москва, , 01:39 — REGNUM Министерство обороны РФ опубликовало архивные материалы к 75-летию проведения Ялтинской конференции. На официальном сайте военного ведомства России появился соответствующий раздел.

В разделе опубликован доклад от 19 января 1945 года, составленный командующим эскадрой Черноморского флота вице-адмиралом Сергеем Горшковым о проведении специальных мероприятий по подготовке к конференции.

Рассекречены боевые директивы штаба Черноморского флота о переброске значительных сил в район Ялты для обеспечения безопасности участников конференции. В период подготовки к событию Ялту, вместе с ее предместьями и акваторией «превратили в неприступную крепость».

Появилась возможность ознакомиться с картосхемами обороны местности, приказом командующего ВВС Черноморского флота о формировании специального воинского подразделения для проведения Ялтинской конференции.

Помимо этого, обнародованы фотоснимки с участниками мероприятий, которые проводились в рамках конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Минобороны России рассекретило документы из фондов Центрального архива ведомства, касающиеся освобождения Красной армией польской столицы.

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