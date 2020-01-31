Рамалла , , 01:29 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, заявил постоянный наблюдатель страны при ООН Рияд Мансур на брифинге для журналистов.

«Заседание состоится 11 февраля», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мансур заявил о намерениях Палестины внести резолюцию против так называемой «сделки века» по ближневосточному урегулированию, предложенной президентом США Дональдом Трампом, в Совбез ООН. Палестина считает, что американский план не учитывает палестинских интересов.

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