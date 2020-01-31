Москва, , 00:57 — REGNUM Средства массовой информации, признанные в России иностранными агентами, к 1 февраля должны завершить все юридические процедуры, чтобы начать работать в соответствии с законодательством РФ.

1 февраля вступает в силу закон о штрафах для СМИ — иностранных агентов за нарушения правил работы на территории России. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным 16 декабря 2019 года.

Законом предусмотрено наказание за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента и (или) учреждённого им юридического, выполняющего функции иноагента. За неоднократное нарушение закона такие лица могут быть оштрафованы на сумму до 5 млн рублей, а их руководители — до 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, принятый закон стал зеркальным ответом на действия властей США и их сателлитов в отношении российских СМИ.

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