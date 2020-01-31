Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Соединенные Штаты не намерены выводить все свои войска из Африки, заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает агентство Reuters.

«Мы не собираемся полностью выводить войска из Африки… Я знаю, что многие из-за этого беспокоятся, но, повторю, пока никаких решений не принято», — заявил он.

Отмечается, что наибольшее беспокойство по поводу возможного ухода США из Африки выразила Франция, которая рассчитывает на обмер разведданными и помощь в логистике от Соединенных Штатов. В настоящее время на континенте находится около 6 тысяч американских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил надежду на поддержку со стороны Соединенных Штатов своим военнослужащим в Западной Африке. Он добавил, что Франция надеется на «здравый смысл» США.

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