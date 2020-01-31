Киев, , 00:51 — REGNUM Проведение переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также чиновниками и бизнесменами, станет целью визита на Украину госсекретаря США Майкла Помпео, прибывшего в Киев 30 января, сообщает заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в своем Twitter.

Самолет Помпео приземлился в киевском аэропорту Борисполь.

Отмечается, что данный визит госсекретаря США является первым после вступления в должность главы украинского государства Владимира Зеленского.

Главными темами переговоров должны стать ситуация на Донбассе, а также вопросы европейской безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января госсекретарь США Майкл Помпео после своего интервью на радио обругал ведущую Мэри Луиз Келли, задавшую вопрос по Украине. При этом госсекретарь спросил у журналистки, действительно ли она считает, что Украина интересна американцам.

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