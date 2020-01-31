Москва, , 00:35 — REGNUM В должности заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном 30 января на интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу 16 января 2020 года.

Напомним Медведев, возглавлял российское правительство в общей сложности восемь лет. Он ушёл в отставку вместе с правительством 15 января, сразу после послания президента России к Федеральному собранию.

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