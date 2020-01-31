Богота, , 00:22 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке отверг предложение венесуэльского лидера Николаса Мадуро восстановить дипломатические отношения между странами, сообщает газета El Nuevo.

«Это своего рода шизофрения», — заявил Дуке.

По его словам, Мадуро сам разорвал дипотношения с Колумбий и выслал колумбийских дипломатов из страны. Это, считает Дуке, свидетельствует о недружественном отношении Каракаса. Он добавил, что восстановление отношений маловероятно из-за якобы насилия со стороны Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности восстановить дипломатические отношения на консульском уровне с Колумбией. При этом ранее председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил, что лидер Колумбии Иван Дуке не способен проводить политику, не зависимую от Соединенных Штатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро предложил Колумбии восстановить отношения