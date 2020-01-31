Вашингтон, , 00:17 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео назвал Грецию главным союзником США в рамках военного блока НАТО. Об этом 30 января сообщают американские СМИ.

Заявление Помпео прозвучало фоне острых противоречий Афин и Анкары и желания Греции приобрести американские истребители F-35.

Дело в том, что США фактически исключили Турцию из программы F-35, несмотря на то, что Анкара полноправный член военного блока НАТО. Таким образом США наказывают Турцию за слишком самостоятельную политику, а также покупку у России зенитно-ракетных комплекс С-400.

Напомним, очередной виток напряженности между Грецией и Турцией произошел из-за действий греческого евродепутата Янниса Лагоса, который в ходе недавнего выступления разорвал лист бумаги с изображением флага Турции.

МИД Турции потребовал от Европарламента реакции и оценки действий Лагоса.