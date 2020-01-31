Вашингтон, , 00:05 — REGNUM Американским дипломатам разрешено выехать из Китая с семьями, чтобы не заразиться коронавирусом 2019-nCoV, сообщил 30 января Axios.

Соответствующее разрешение сотрудники дипмиссии получили из Госдепа США. Не смогут уехать из Китая только те дипломаты, чья работа связана с чрезвычайной ситуацией.

Напомним, от заболевания, вызванного 2019-nCoV, умер 171 человек. В США зарегистрировано шесть случаев заражения. Вирус распространяется из города Уханя (провинция Хубэй, Китай).

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