Женева, Швейцария, , 23:47 — REGNUM Победа над коронавирусом 2019-nCoV из Китая потребует «беспрецедентных мер» от стран всего мира, 30 января заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе пресс-конференции в Женеве.

По словам главы ВОЗ, вирус необходимо остановить «так быстро, как возможно», и для этого пока делается недостаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 января совет ВОЗ объявил глобальную чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой китайского коронавируса.

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