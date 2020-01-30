Ашхабад, , 23:41 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Чарымырата Аманова от должности ректора института министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Другим своим указом туркменский лидер назначил Аманова на пост вице-премьер-министра и секретаря государственного совета безопасности Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что Чарымырат Аманов в период с мая 2007 года по январь 2008 года возглавлял службу безопасности президента Туркмении.

С октября 2007 года он занимал пост министра национальной безопасности и секретаря совета безопасности Туркмении, но в конце марта 2011 года был уволен за недостатки в работе.

Должность ректора института МВД Туркмении Аманов получил 11 апреля 2018 года и занимал ее до 30 января 2020 года.