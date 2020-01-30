Москва, , 23:37 — REGNUM Обвинения России в кибератаках, выдвинутые из Великобритании, являются очередной «болтовнёй», сообщила 30 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя заявление британского министра иностранных дел Доминика Рааба, обвинившего Россию в атаках на телекоммуникационный сектор Соединённого Королевства, Захарова отметила:

«Очередная болтовня официальных лиц Лондона. К сожалению, это можно прокомментировать именно так. Всё, что имеет отношение к громким заявлениям и при этом не подкрепляется фактами (ведь они могут быть не только и не столько публичными, но и переданными российской стороне через международные структуры в качестве доказательной базы) — просто болтовня. Мы много наслушались подобного от Лондона».

Российский дипломат напомнила о приближении «очередной годовщины истории со Скрипалями». «Дело Скрипалей» как раз является примером такой «пустой болтовни».

Напомним, Рааб 30 января заявил, что «самые серьёзные атаки недавнего времени на телекоммуникационный сектор Великобритании были произведены из России».