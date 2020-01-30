Берн, , 23:33 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавирусной инфекции 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом сегодня, 30 января, объявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным ВОЗ на сегодняшний день во всем мире новой коронавирусной инфекцией заболела и 7834 человека. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 — в 18 странах мира, восемь случаев передачи вируса от человека к человеку.

В тяжелом состоянии находятся 1370 человек. Скончались 170. Еще у 12 167 человек выявлено подозрение на заболевание.

Уровень распространения болезни в Китайской Нароной Республике оценивается как очень высокий. Заболеванию, вызываемому этим коронавирусом ВОЗ предлагает присвоить временное название: «острое респираторное заболевание 2019-nCoV».

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что эксперты все еще верят в то, что вспышку коронавируса можно остановить.