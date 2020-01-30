Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Два законопроекта, ограничивающие право президента США применять военную силу на Ближнем Востоке, одобрены нижней палатой американского Конгресса 30 января.

Депутаты 30 января рассматривали два документа. Первым вводится запрет на финансирование военных действий против Ирана. До сих пор президент США мог направить такое финансирование без одобрения Конгресса.

За это ограничение проголосовали 228 депутата палаты представителей, против были 175 человек.

Вторым документов отменяется разрешение, которое до сих пор было у президента, использовать военную силу США против террористов в Ираке (от 2002 г.). Это разрешение позволило действующему президенту США Дональду Трампу провести операцию по убийству генерала КСИР Касема Сулеймани.

Это запрет одобрили 236 депутатов, против проголосовали 166 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп накануне, 29 января, заявил, что по поводу резолюции по Ираку нужно «голосовать сердцем». Возможно, он наложит вето на решение Конгресса, если оно будет принято и Сенатом.

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