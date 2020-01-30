Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.

По словам Оливера Стоуна, он с сожалением вынужден признать, что любимая им страна стала «силой зла».

«Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для людей… Для людей! Для простых людей! И из этого ничего хорошего не выйдет. Я знаю, что не выйдет. Это вернётся к нам бумерангом. В мире действует некая историческая сила», — сказал Стоун.

Кроме того, известный режиссёр констатировал высочайший уровень коррупции в США.

«В Америке сильная коррупция, намного сильнее, чем в любой другой стране мира… Можно рассказывать всем, что у нас демократия, а на самом деле у нас правят деньги», — пояснил Оливер Стоун.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео и Джонсон обсудили торговую сделку США и Великобритании