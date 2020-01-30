Буэнос-Айрес, 30 января 2020, 22:18 — REGNUM О своём возможном участии в выборах в боливийский парламент заявил 30 января бывший президент Боливии Эво Моралес, передаёт El Destape.
По его словам, ему предложили выставить свою кандидатуру на выборах в нижнюю или в верхнюю палату парламента Боливии в департаменте Кочабамба.
Напомним, Моралес находится в Аргентине, предоставившей ему политическое убежище. Новые власти Боливии объявили его в розыск как подстрекателя к мятежу.
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