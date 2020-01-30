Буэнос-Айрес, , 22:18 — REGNUM О своём возможном участии в выборах в боливийский парламент заявил 30 января бывший президент Боливии Эво Моралес, передаёт El Destape.

По его словам, ему предложили выставить свою кандидатуру на выборах в нижнюю или в верхнюю палату парламента Боливии в департаменте Кочабамба.

Моралес «Возможно, на место депутата или сенатора. В настоящее время они обсуждают это».

Напомним, Моралес находится в Аргентине, предоставившей ему политическое убежище. Новые власти Боливии объявили его в розыск как подстрекателя к мятежу.

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