Нью-Йорк, США, , 21:58 — REGNUM Москва ведёт диалог с обеими сторонами конфликта в Ливии, сообщил 30 января постпред РФ при ООН Василий Небензя на профильном заседании СБ ООН.

Небензя «У России не было и нет скрытой повестки в ливийском конфликте».

По словам российского дипломата, переговоры со всеми вовлечёнными в ливийский конфликт сторонами важны для Москвы — особых отношений никому не предоставляется.

Небензя пояснил, что российская сторона «последовательно направляет сигналы о необходимости отказа от силовых методов борьбы за власть» обеим сторонам конфликта.

Также он отметил, что в ситуации урегулирования недопустима «подпитка конфликта конкурирующими внешними игроками».

Небензя «Незаконное распространение оружия в Ливии дестабилизирует обстановку в сфере безопасности как в самой стране, так и в Сахаро-Сахельском регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командование Ливийской национальной армии (Бенгази) обвиняет Правительство национального согласия (Триполи) в привлечении в страну боевиков через Турцию.

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