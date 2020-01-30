Нью-Йорк, США, 30 января 2020, 21:58 — REGNUM Москва ведёт диалог с обеими сторонами конфликта в Ливии, сообщил 30 января постпред РФ при ООН Василий Небензя на профильном заседании СБ ООН.
По словам российского дипломата, переговоры со всеми вовлечёнными в ливийский конфликт сторонами важны для Москвы — особых отношений никому не предоставляется.
Небензя пояснил, что российская сторона «последовательно направляет сигналы о необходимости отказа от силовых методов борьбы за власть» обеим сторонам конфликта.
Также он отметил, что в ситуации урегулирования недопустима «подпитка конфликта конкурирующими внешними игроками».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, командование Ливийской национальной армии (Бенгази) обвиняет Правительство национального согласия (Триполи) в привлечении в страну боевиков через Турцию.
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