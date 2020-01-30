Кострома, , 21:20 — REGNUM Выборы в Думу Костромы будут проходить по новой схеме, — сообщает ТРК «Кострома».

Костромские депутаты утвердили изменения в Устав города. Главное новшество — отмена выборов по партийным спискам, останется голосование только по одномандатным округам. Также уменьшится состав гордумы с 38 до 33 человек.

Новую схему одобрили костромичи на предварительных публичных слушаниях. По мнению инициаторов мажоритарная система даст возможность отзыва депутата, если его работа не устроит избирателей.

«За ближайшие 2 недели у нас должны быть разработаны и утверждены границы территорий всех 33 одномандатных округов. С чем сегодня представительный орган, избирательная комиссия плотно занимаются. И уже совсем скоро, 13 февраля, мы выйдем на те решения, которые связаны с границами этих округов», — сообщил глава города Костромы Юрий Журин.