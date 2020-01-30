Ташкент, , 21:16 — REGNUM Одна из крупных американских компаний, являющаяся лидером в мире по инновационным решениям в сфере строительства, заинтересована в реализации в Узбекистане инвестиционных проектов, сообщает МИД Узбекистана.

В частности, компания заинтересована в строительстве платных автомобильных дорог «Ташкент — Самарканд» и «Ташкент — Андижан», а также намерена осуществить комплексное освоение месторождения полезных ископаемых на принципах государственно-частного партнерства.

Достигнута договоренность об организации визита делегации данной компании в Узбекистан в марте для проведения переговоров с причастными министерствами и ведомствами по совместной реализации вышеуказанных проектов.