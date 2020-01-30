Бишкек, , 21:14 — REGNUM По итогам второго полугодия 2019 года индекс доверия населения Киргизии к органам правопорядка повысился с 13,5 до 23 баллов. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании коллегии министерства внутренних дел, передает пресс-служба правительства.

«Это хороший показатель. Безусловно, улучшения на лицо, но есть еще задачи, которые необходимо решать», — добавил высокопоставленный чиновник.

При этом глава правительства обратил внимание на необходимость более тщательного отбора лиц, желающих работать в милиции.

По его словам, в 2019 году зарегистрировано 63 преступления, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Из них 27 фактов коррупции, 22 факта превышения должностных полномочий и два факта мошенничества.

«Работа с личным персоналом должна вестись постоянно, так как некоторые сотрудники милиции преступают закон. Вы должны быть примером для наших граждан, а не попадать в списки нарушителей», — подчеркнул Абылгазиев.

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