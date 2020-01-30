Чебоксары, , 21:14 — REGNUM Назначив Олега Николаева врио главы Чувашии, «Справедливой России» дали шанс показать, что партия умеет работать. Об этом заявил вице-спикер Госсобрания республики Юрий Кислов («Единая Россия»).

«Меня обрадовало, что «Справедливой России» Путин доверил попробовать Чувашией порулить. Обычно она была в оппозиции и только ругала власть», — цитирует парламентария РИА Новости. Кислов добавил, что теперь представляется возможность поработать и показать, что партийцы это делать умеют. По мнению вице-спикера Госсовета, республика от этого получит только плюсы.

«Раз Путин доверил, значит, все просчитано, и все будет хорошо», — заключил Кислов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин своим указом назначил представителя «Справедливой России» Олега Николаева врио главы Чувашии, отправив предыдущего руководителя Михаила Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия.

Николаев сложил полномочия депутата Госдумы. В течение 14 дней эсеры имеют право предложить кандидатуру на освободившийся мандат в нижней палате парламента. В случае, если «Справедливая Россия» этим правом не воспользуется, кандидатуру депутата Госдумы предложит Центризбирком.