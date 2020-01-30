Бишкек, , 21:09 — REGNUM Министр финансов Киргизии Бактыгуль Жеенбаева и вице-президент федеральной экономической палаты Австрии Рихард Шенц выступили на киргизско-австрийском бизнес-форуме, проходившем в Вене. Об этом сообщает пресс-служба минфина.

Глава киргизского финансового ведомства призвала австрийских бизнесменов вкладывать инвестиции в Киргизию и активнее сотрудничать с киргизстанскими предпринимателями и компаниями.

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«Прошу особое внимание обратить на туристическую отрасль нашей страны, которая обладает большим потенциалом для того, чтобы стать локомотивом экономики республики», — подчеркнула она.

Представители австрийских бизнес-кругов проявили интерес к теме сотрудничества с Киргизией в сфере гидроэнергетики, а также отметили чрезвычайно высокий потенциал республики в сфере производства энергии из ветра и солнца.

Киргизские делегаты тоже выразили заинтересованность в совместной реализации крупных проектов в проектировании, строительстве и модернизации гидроэлектростанций.

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