Великий Новгород, , 20:51 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе прямой линии с пользователями соцсети «ВКонтакте» сегодня, 30 января, ответил на вопрос о своей отставке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«По закону — в сентябре 2022 года. Тогда, когда кончится срок моих полномочий, на который меня люди избрали», — ответил глава региона на вопрос интернет-пользователя: «Когда вы уйдёте в отставку?»

«А вот решение о том, пойду ли я на выборы или нет, я приму с учётом мнения новгородцев и решения президента», — добавил Андрей Никитин.

Напомним, Никитин возглавляет Новгородскую область с февраля 2017 года, в сентябре 2017 года он был избран губернатором, получив в свою поддержку 67,99% голосов избирателей.