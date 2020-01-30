Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Сотрудников ЦРУ в разбившемся в Афганистане самолёте ВВС США не было, сообщил 30 января журналистам американский министр обороны Марк Эспер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт ВВС США разбился в афганской провинции Газни 27 января. Поскольку самолёт сгорел после падения, останки большей части экипажа не сохранились.

Идентифицировать удалось только два тела — полковника и капитана американской армии. Главной версией крушения является отказ двигателя самолёта.

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