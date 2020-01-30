Тегеран, , 20:33 — REGNUM Новые американские санкции бессмысленны, заявили 30 января в иранской организации по атомной энергии, передаёт гостелерадио Ирана.

Комментируя санкции, которые вводятся против организации атомной энергии и её главы Али Акбара Салехи, официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди сказал:

«Иран продолжит интенсивно работать над своей атомной программой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон продолжает вводить против Тегерана санкции, требуя остановить развитие ядерной программы, хотя Иран своих обязательств не нарушал — в отличие от США, покинувших в одностороннем порядке так называемую ядерную сделку.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели санкции портив Организации атомной энергии Ирана