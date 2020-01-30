30 января 2020 | Время чтения 22 мин

Сергей Шакарянц, , 20:31 — REGNUM Ирано-американский конфликт, видимо, пойдёт в самом нежелательном для США и Израиля ключе. И, по всей вероятности, это тоже входит в понятие, запущенное ещё 8 января самим Верховным лидером Исламской революции, аятоллой Сейедом Али Хоссейни Хаменеи: «…Месть — это нечто иное». 28 января председательствующий совет Мажлеса (парламента Ирана получил предложенный план выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Чтобы читатели воочию представили, насколько обуреваемы жаждой Возмездия в Иране, достаточно сказать, что ещё никогда в Тегеране, даже в периоды обострений отношений с американцами (например, после уничтожения военными США иранского гражданского самолёта А-300 над Персидским заливом 3 июля 1988 г., были убиты 290 человек, из них 65 детей…), не ставил вопроса о выходе Ирана из ДНЯО. В тот же день в парламент поступил план о запрете производства, технического обслуживания и применения ядерного оружия. Кроме того, депутаты Мажлеса получили план «ввести в заблуждение те страны, которые сотрудничают с США в применении антииранских санкций», сообщало агентство Mehr News.

Флаг Ирана

29 января председатель парламентского комитета по превентивным мерам против США, депутат Амирхоссейн Газизода поведал этому же агентству, что план выхода Ирана из ДНЯО уже официально внесён в повестку дня членов парламента. Как только этот план будет одобрен членами парламента, правительство Исламской Республики Иран будет обязано немедленно отменить выполнение всех требований, предусмотренных в ДНЯО, чтобы принять контрмеры против нарушений США и невыполнения обязательств европейских стран в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), подписанным летом 2015 г., если «ядерное досье» Ирана Запад направит в Совет Безопасности ООН (СБ ООН). План также заставляет правительство прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сказал он. Кроме того, Министерство иностранных дел ИРИ и Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) имеют право представить всеобъемлющий отчёт о мерах, принятых по этому закону, в парламент Ирана, в течение одной недели после передачи ядерной программы Ирана в Совет Безопасности ООН, подчеркнул Газизода. План выхода Ирана из ДНЯО разработан до мельчайших нюансов, резюмировал иранский депутат.

Мы, кстати, ранее писали об этом — правда, вскользь. После того, как Великобритания, Франция и Германия, известные под общим названием «E-3», официально запустили механизм урегулирования споров, представленный в СВПД, шаг, который может привести к восстановлению санкций ООН против Исламской Республики, Иран официально предупредил, что Тегеран покинет рамки ДНЯО, если эти страны-члены ЕС передадут ядерное дело Ирана в Совет Безопасности ООН. «Заявление европейцев никоим образом не является законным. Если европейцы сделают ещё один шаг, Иран рассмотрит вопрос о выходе из ДНЯО в соответствии с письмом президента Ирана в мае 2019 года», — сказал 21 января министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф. «Тегеран сделал пятый и последний шаг по сокращению обязательств по ядерному пакту, и он не собирается делать ещё один шаг по сокращению своих обязательств, — отметил он. — Иран также возобновит свои приостановленные обязательства по СВПД, если европейцы вернутся к своим обязательствам по ядерному пакту. Но если европейцы продолжат играть в политические игры, у нас будет много вариантов». Иран разрабатывает новый и более эффективный шаг, который будет предпринят в случае, если европейцы не выполнят свои обязательства по сделке, подчеркнул он. И напомнил Западу: все ответные шаги Ирана абсолютно законны и укладываются в пункт 36 СВПД и что его контрмеры «обратимы при эффективном выполнении взаимных обязательств».

В ситуации придётся разбираться мировому сообществу, если, конечно, население планеты не бездумно жрущее «стадо», готовое послушно следовать любой авантюре США и Израиля. Ведь понятно, что страны из группы «Е-3» просто исполняют заказ Вашингтона и Тель-Авива. Ещё 20 января Mehr News приводило заявления спикера Мажлеса Али Ардашира Лариджани, из коих очень многое становится даже более чем ясным. Лариджани сказал, что эта мера [т.е. угрозы группы «Е-3» в адрес Ирана — прим.] не имеет ничего общего с тем, что сделал Иран, а связано со страхом Европы перед США. «К сожалению, министр иностранных дел Европы прямо заявил, что США пригрозили им повысить тарифы на авто на 25%, если они не активируют спусковой механизм», — сказал Лариджани. Он добавил, что «проблема не в поведении Ирана, так как сами европейцы неоднократно осуждали США за выход из СВПД. Скорее, проблема в угрозах США, в том, что эта экономически сильная страна заставляет Европу применять несправедливый и унизительный подход». «Иран не слишком опасен, но мы откровенно заявляем, что если Европа по какой-либо причине примет несправедливый подход к использованию статьи 37 в ядерной сделке, тогда мы примем серьёзное решение о нашем сотрудничестве с МАГАТЭ и этот план готов в иранском парламенте, — сказал Лариджани. — Мы не будем начинать это, а будем действовать в соответствии с мерами европейцев, поэтому для них лучше быть справедливыми и разумными». Таким образом, принципиальное решение в Тегеране было готовым уже к 20 января, а то, что мир лицезрел 28 и 29 января — это обыкновенное логическое продолжение контр-угрозы Ирана, и мы понимаем, что предупреждения Лариджани, как и разъяснения депутата Газизода, предназначены не столько для ушей европейцев, сколько — для мозгов президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, ибо спикер иранского Мажлеса откровенно обнажил трусость и корыстную, «шкурную» сущность европейского раболепия перед Вашингтоном. Европейцы пытаются «продать» Иран всего-то за право экспортировать свою автомобильную продукцию в США… Где тут политика или стратегия, где тут забота о мире во всём мире или же о реальном нераспространении ядерного оружия на планете? Такого нет и в помине.

МИД Ирана с 14 января постоянно предупреждал Европу — хватит, остановитесь. И министр Зариф, и официальный представитель МИД Сейед Аббас Мусави усиленно призывали и разъясняли — что после того, как «Е-3» променяла остатки СВПД на угрозы со стороны Трампа о вводе новых тарифов, они лишь разожгли аппетит американского президента, сообщало Tasnim News. Тегеран предложил Европе продемонстрировать, наконец, свой суверенитет перед лицом чрезмерных требований и угроз президента США. Но, увы, в Европе нет подлинно независимых и сверенных стран — это большая и бесправная колония. Чья? Разумеется, тех сил, которые под диктат Израиля «убедили» Трампа применить экономический шантаж против европейцев, чтобы заставить их снова войти в «антииранскую колею». В то же время не надо думать, что якобы Иран надеялся только на уговоры и увещевания своего МИД в адрес европейцев. Нет — Иран предупреждал, и в данном случае — не только Европу и не столько Европу, сколько США с Израилем, что он готов и на меры иного характера.

Реагируя на активацию триггерного механизма «E3», член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Хешматоллах Фалахатпише 15 января предупредил европейцев, что их меры могут положить конец дипломатии, заставив Иран включить ракетные проекты «Shahab IV» в свою повестку дня и тогда европейцам придётся вести переговоры уже с иранским военными чиновниками. Он сказал, что поскольку западные страны наносят ущерб дипломатии, Иран будет вынужден говорить с ними на другом языке, сообщало Mehr News. Законодатель уточнил, что предательство западных стран в отношении дипломатии, особенно после мученической смерти генерал-лейтенанта Солеймани, занявших нейтральную или двойственную позицию по отношению к Ирану относительно политики США после выхода Трампа из ядерной сделки, переместило атмосферу к точке, где европейские страны теперь должны вести переговоры только с иранскими военными. «Я советую европейским странам следить за своим поведением, — предупредил он, — Иран может отступить от своих ограничений по ракетному проекту, поскольку он снял свои обязательства по СВПД». В случае, если Иран представит свои военные возможности, безопасность европейцев будет под угрозой, добавил он. Фалахатпише призвал европейцев уважать законные права Ирана и не втягивать дипломатические переговоры между Ираном и Западом в русло военных переговоров. Намёк однозначный — Запад не сумеет убедить Вооружённые силы и КСИР Ирана в том, что Запад будет гарантировать безопасность ИРИ. И на этом всё для Запада, да и для Израиля, закончится.

Россия, да и Китай, резко раскритиковали Францию, Великобританию и Германию за антииранские шаги. 14 января МИД России заявило, что не видит оснований для запуска механизма разрешения споров, заявив, что активация этого механизма может сделать невозможным возврат к реализации этого соглашения. 15 января Китай выразил сожаление по поводу этого решения европейцев. «Это решение не поможет решить проблемы и не ослабит нынешнюю напряженность, — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуанг на брифинге в Пекине. — Китай всегда считал, что Иран сократил свои обязательства перед СВПД по определённым причинам». Он сказал, что Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из СВПД, игнорируя при этом международное право и свои международные обязательства, оказывая максимальное давление на Иран и препятствуя другим сторонам в выполнении их обязательств. «Такая практика является основной причиной нынешней напряжённости, — сказал он. — Китай настоятельно призывает все соответствующие стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, разрешать разногласия путём диалога и консультаций в рамках СВПД, предпринимать конкретные шаги по восстановлению баланса прав и обязательств СВПД и прилагать все усилия для защиты и реализации соглашения». Китай будет поддерживать тесные контакты и координацию с соответствующими сторонами и прилагать неустанные усилия в этом направлении, добавил Гэн Шуанг.

21 января глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий, реагируя на провокационность шагов стран группы «Е-3», заявил: «Выход Ирана из ДНЯО стал бы крайне деструктивным решением. Международному сообществу следует предпринять максимум усилий, чтобы удержать Тегеран от подобных шагов. Но здесь нужно понимать, что ситуация с СВПД, на которую ссылается глава иранского МИД Зариф, во многом была спровоцирована действиями США и бездействием европейских партнёров по иранской сделке». В связи с этим глава думского комитета считает, что Западу стоило бы проявлять гибкость и не оказывать излишнего давления на Иран, угрожая дополнительным набором санкций. «Все эти вопросы плотно переплелись в единый клубок, и необходимо теперь проявлять максимум терпения и политической воли, чтобы распутать его без вреда для общей мировой стабильности и безопасности», — заключил российский политик. В тот же день замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предостерегает «горячие головы в Европе», которые могут иметь иллюзию, что перенос всей проблемы в Совет Безопасности ООН поможет решить проблему. Такой шаг может иметь разрушительные последствия, сказал он, добавив, что «в настоящее время наступил решающий момент, и каждый должен быть осторожным и сбалансированным в своих действиях».

Обращает на себя внимание и такой факт — перед тем, как в иранский Мажлес было внесено решение о выходе страны из ДНЯО, 27 января в Тегеран прибыла высокопоставленная делегация российских законодателей для участия во втором заседании комитета парламентского сотрудничества Ирана и России, возглавляемая председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Володин планирует провести отдельную встречу со спикером парламента Ирана Али Лариджани, сообщала в тот день газета Tehran Times. Надо полгать, что среди иных тем, на переговорах Володина и Лариджани, затрагивался и вопрос о готовящихся шагах Ирана по выходу из рамок ДНЯО. Что именно мог сказать иранскому коллеге спикер Госдумы, вы, конечно, не знаем. И посему предлагаем ориентироваться на то, что было озвучено в ходе другого ирано-российского контакта. Вице-спикер Совета Федерации России Ильяс Умаханов на встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали заявил, что Москва поддержит позиции Ирана на международном уровне. Ссылаясь на последние события на Ближнем Востоке, он сказал, что Россия серьёзно заинтересована в стабильности и продвижении Ирана, сообщало 16 января агентство IRNA. Он добавил, что Россия сделает всё возможное, чтобы укрепить и поддержать позиции Ирана на международной арене. Джалали в ответ указал на ирано-российские отношения и призвал развивать политические, экономические, культурные и провинциальные связи посредством парламентского сотрудничества. Ну, хотя бы частично можно и представить, что именно в ходе своих переговоров могли затрагивать Володин и Лариджани. Международная арена — сейчас, в первую очередь, это именно СБ ООН, куда группа стран «Е-3» намерена передать свой «пакет», по сути, новых санкций Запада против Ирана. Суммируя заявления российских законодателей и МД РФ, как и слова официального представителя МИД Китая Гэн Шуанга, мы получаем такую расстановку сил в СБ ООН — три западные страны «за» предложения «Е-3», две — Россия и Китай, — «против». Провал американского шантажа и акта раболепия Европы перед США в рамках СБ ООН, конечно же, приведёт к дальнейшей эскалации нестабильности и напряжённости как на Ближнем Востоке, так и на всей планете в целом. И читатели понимают — почему: ведь мы уже писали о первых трёхсторонних военно-морских учениях Ирана, России и Китая в северной части Индийского океана (27−31 декабря 2019 г.), названные в Иране «демонстрацией силы восточных народов». Тем более что американцы угрожали «распространить» практику террористических убийств военачальников и на российских и китайских военных.

Что же может реально дать Ирану выход из ДНЯО, если учесть, что одновременно с этим решением, в парламент ИРИ поступил и план о запрете производства, технического обслуживания и применения ядерного оружия? Казалось бы, одно противоречит другому — к чему выходить из ДНЯО, если сам себя ограничиваешь и сам себе запрещаешь производить, технически обслуживать и применять ядерное оружие… Тут, видимо, прежде чем начать определять, что за смысл у готовящихся решений, стоит вспомнить — по Конституции Ирана, Мажлес (парламент) не наделён правом обходить фетвы и иные решения Верховного лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи. Это — постулат, именно с него следует начинать «плясать» и рассуждать. Если что-то и у кого-то вызывает сомнения и, вслед за Трампом и израильтянами, у кого-то есть «кишечный позыв» кричать: «Иран обманывает!», то таковым напоминаем — миру известна фетва Верховного руководителя ИРИ от 2013 г., об абсолютном запрещении ядерного оружия. Именно благодаря тому решению, пребывая в рамках ДНЯО, Иран обладал безусловным правом требовать от мира, конечно — в первую очередь, от великих держав, чтобы они заставили Израиль признать наличие у сионистского государства ядерного оружия и либо подписать ДНЯО, либо же разоружиться в смысле ликвидации ядерных вооружений и навечно закрепить за Ближним Востоком статус безъядерного региона планеты. Но, как известно, требования (причём законные, как страны-участницы ДНЯО) Ирана год за годом игнорировались мировым сообществом. Читаем: США и другими западными странами, потому что, как нам представляется, Россия и Китай не были бы против ядерного разоружения Израиля или принуждения Израиля к подписанию ДНЯО.

Сейчас практически маловероятно распознать, какие именно помыслы довлеют над умами политиков и военных Ирана. Но наглый акт государственного терроризма со стороны США, повлекший убийство генерала Солеймани, надо думать, сподвинул иранцев к идее о том, что, собственно говоря, лидер тот же КНДР Ким Чен Ын не совсем и не прав, когда упорно и настойчиво отстаивает право своей страны обладать ядерным оружием на прямых переговорах с США. Кстати, у КНДР есть и ракеты-носители ядерных боезарядов, что и обеспечивает дополнительные и сильные гарантии того, что ни США, ни Южная Корея не посмеют оспорить независимость, суверенитет и территориальную целостность КНДР. И если предположить, что всё-таки наступает «час Икс» и в Иране осознают, что дальше — только «горячая фаза» конфликта с США или Израилем, то статус страны-неучастницы ДНЯО открывает и дорогу для некой новой фетвы аятоллы Хаменеи или же даже другого лица на посту Верховного лидера Исламской революции, если предположить, что вплоть до последних минут исполнения своей миссии в качестве конституционного лидера Ирана, самому аятолле Хаменеи так и не потребуется отменять фетву от 2013 г. и, соответственно, издавать новую фетву, которая обоснует, что в условиях неизбежности войны за независимость Ирана, страна имеет полное право применить против врага все средства защиты и самозащиты.

Разумеется, что это — дело даже не завтрашнего дня, а какой-то неопределённой будущей перспективы. Понятно, что к подготовке к выходу из рамок ДНЯО Иран подталкивали США, Израиль, весь Запад в целом, и в этом плане лидеры указанных государств — просто хамовитые и безответственные люди, не более того. Нет у них ответственности перед человечностью — как нет никакой ответственности у тех, к примеру, кто недавно и внезапно вдруг заявлял, что, мол, концлагерь в Аушвице-Биркенау (Освенциме) «освобождался сам», якобы там не было никакой роли Советской армии, а сейчас устраивает «стирание» в пресловутой «Википедии» фотографий, на которых запечатлены солдаты и офицеры Советской армии, освобождающие узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. Так что мирно взывать к совести тех, кто своим фашистским поведением буквально вынуждает ту или иную страну (пусть пока и в глубине подсознания) раздумывать над удобными вариантами обзаведения ядерным оружием, как и к совести современных адептов гитлеризма и остальных фашиствующих «-измов» (а ведь факт, что нацистский Третий рейх рвался к ядерному оружию…), — на наш взгляд, бессмысленная и тщетная трата времени. Этот «контингент» понимает только язык силы и язык ответных угроз и шантажа, это — люди, для которых немыслимо, что кроме них, есть и другие народы мира, стремящиеся к развитию и благоденствию, это — криминогенные группы чванливых мерзавцев, привыкших обеспечивать благосостояние Европ и Америк за счёт откровенного и неприкрытого грабежа тех же, допустим, Ирана, Китая, Индии и других на протяжение двух-трёх веков. Сейчас время идёт вспять — идёт к ограничению рычагов и возможностей всяких США и иже с ними. Вот мир и видит реакцию тех, кто самим временем сейчас обрекается на роль отстающих уже завтра-послезавтра.

Кстати, интересный нюанс — на днях то ли «пропал» из салона сбитого в Афганистане американского военного самолёта разведки и наблюдения ВВС США Bombardier Е-11A, то ли погиб некто Майкл Д'Андреа, ключевой игрок ЦРУ в Западной Азии. Известен под кличкой «Аятолла Майк». Д'Андреа являлся руководителем разведывательных операций США против Ирака, Ирана и Афганистана, и, как полагают, он играл ключевую роль во многих террористических актах, в том числе в убийстве командующего силами спецназа «Кодс» КСИР Ирана генерала Кассема Солеймани. Американский сайт VeteransToday со ссылкой на источники в российской разведке сообщил, что указанный высокопоставленный сотрудник ЦРУ был одним из офицеров на борту самолёта, сбитого в афганском Газни. Пентагон США подтвердил, что его самолёт наблюдения ВВС Bombardier Е-11A разбился на территории, удерживаемой «талибами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Было отмечено, что «не было никаких признаков того, что авария была вызвана вражеским огнём». Однако афганские «талибы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за уничтожение этого самолёта. А потом, кстати, сказали, что и вертолёт с украинцами они сбивали. «Министерство обороны США не скажет, сколько было на борту или были ли жертвы», — сообщает американская влиятельная газета «The Wall Street Journal». Ведётся расследование инцидента, и военные предоставят дополнительную информацию, когда она будет доступна, сообщил в Twitter-е представитель американских войск в Афганистане полковник Сонни Леггетт. Близкое к интересам США английское агентство Reuters приводит слова начальника полиции Газни о том, что на месте крушения найдены четыре тела. Ещё два человека остались живы, но об их местоположении ничего не говорится с такой «интенсивностью», что напрашивается версия попадания к «талибам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в плен. Тем более что четыре человека — это стандартное число членов экипажа Bombardier E-11A BACN. Количество персонала узла связи на борту воздушного судна должно в норме составлять ещё 10−12 человек. Раз двое живы, значит, самолёт летел не пустой. И раз живы двое — вопрос, где остальные? Не в плену ли у «талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Короче, катастрофа для США, потому что убиты ли все американцы или даже двое или больше живы в плену неизвестно у кого, удар по ЦРУ США был нанесён мощный. Настолько мощный, что хоть вешаться всем в штаб-квартире ЦРУ Лэнгли. Все попытки американцев скрыть катастрофу и отчаяние от невозможности сделать это — заметны без телескопа. Ведь пропало и секретное разведывательное оборудование на борту сбитого самолёта. Причём, видимо, крайне дорогостоящее…

Но, видно, не все согласны с афганскими «талибами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ресурс avia.pro 28 января вот так озаглавил свой информационный материал: «Корпус стражей исламской революции Ирана сбил американский военный самолёт». Ресурс, ссылаясь на информации, представленные иранскими информационными агентствами «Tasnim News» и «Mashregh», утверждает, что самолёт ВВС США, на борту которого находились и американские спецназовцы, был сбит на востоке Афганистана именно военнослужащими КСИР Ирана. Основное сомнение — не в том, что район, где был сбит американский военный самолёт, находится на достаточно большом отдалении от границ Ирана, в частности, речь идёт о расстоянии в почти 600 км. Никто из специалистов не исключает, что Тегеран вполне мог перебросить свои средства противовоздушной обороны, в том числе речь идёт и о ПЗРК, на территорию соседней страны, где, к слову, регулярно были замечены высокопоставленные американские чиновники, представители администрации президента США и оборонного ведомства. А о контактах между властями Ирана и «талибами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мы уже писали, как и о том, что американцы требовали от «талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить переговоры об афганском урегулировании с Ираном. Вашингтон, кстати, пока что никак не комментирует заявление командования КСИР Ирана об уничтожении американского самолёта, однако судя по полученным повреждениям, самолёт действительно был сбит, очевидно, всё же, из ПЗРК. Просто есть два «желающих» говорить о своей причастности к этому инциденту. На самом деле, реальные сомнения возникают при сравнении — ресурс avia.pro утверждал: «Все находившиеся на его [американского самолёта — прим.] борту, включая неких высокопоставленных служащих ЦРУ, погибли. А агентство Reuters, со слов начальника полиции Газни, утверждало, что «ещё два человека остались живы», но их местонахождение не известно…»

Месть это всё за убийство генерала Солеймани, и убит ли на самом деле американский генерал ЦРУ Майкл Д'Андреа или в плену у «талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — неважно. Акции Возмездия Ирана прекратятся только тогда, когда последний военнослужащий США окончательно уберётся с Ближнего Востока, из Афганистана, Пакистана, Средней Азии, Закавказья и с Аравийского полуострова, в частности. На меньшее руководители и военные Ирана сегодня не согласны. И выход из ДНЯО в такой ситуации — просто ещё один, дополнительный рычаг политического, а не военного, воздействия на США и Израиль. Причём помня о словах вице-спикера Совета Федерации России Ильяса Умаханова, поддержка Москвы всех позиций Ирана на международном уровне гарантирована. И судя по позиции Китая, в феврале и последующие месяцы текущего года мир рискует увидеть «демонстрацию силы восточных народов» во всех сферах международной жизни.