Москва, , 20:21 — REGNUM Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

Проект нового КоАП предусматривает пересмотр и уточнение действующих норм Общей и Особенной частей КоАП, а также положений о субъектах административной юрисдикции.

В Общей части нового КоАП отражены общие положения и принципы законодательства об административных правонарушениях, вопросы административной ответственности, назначения административных наказаний, освобождения от административной ответственности и от административного наказания, замены административного наказания, отсрочки, рассрочки и приостановления исполнения административного наказания, административной ответственности несовершеннолетних.

В Особенную часть нового КоАП предлагается включить 36 глав, объединяющих в себе составы административных правонарушений на основе их классификации по видовым объектам противоправного посягательства.

Документ предполагает институт конфискации имущества.

Также опубликованы еще ряд сопутствующих проектов законов.

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