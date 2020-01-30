Иерусалим, , 20:06 — REGNUM Наама Иссахар, помилованная российским президентом Владимиром Путиным, вернулась в Израиль, передаёт 30 января 9 канал.

Уточняется, что Иссахар прилетела в аэропорт им. Давида Бен-Гуриона тем же рейсом, что и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. В самолёта также находились жена Нетаньяху Сара и мать Наамы Иссахар Яффа.

Напомним, Иссахар помилована Путиным 29 января. В России она была осуждена за наркоторговлю на семь с половиной лет, но о её помиловании велись переговоры на высшем уровне.

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