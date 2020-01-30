Красногорск, , 19:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил перенос заседания Совета по развитию местного самоуправления из Сарова (Нижегородская область) в подмосковный Красногорск, где это заседание сегодня, 30 января, и состоялось.

Глава администрации Сарова, который присутствовал на заседании, посетовал, что оно не прошло в его городе, и отметил, что они подготовились.

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, жаль, что не приехали мы в Саров, не посмотрели. Мы подготовили демонстрацию. Надеюсь, что все-таки это состоится, и мы обязательно вам покажем», — сказал глава администрации Сарова Алексей Голубев.

Президент ответил, что, к сожалению, погода не позволила ему прилететь в Саров.

«Погода не позволяет, к сожалению», — отреагировал Путин.