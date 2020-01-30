Красногорск, , 19:34 — REGNUM Обсуждаемые поправки к Конституции Российской Федерации не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав Основного закона страны, в которых гарантируется самостоятельность местного самоуправления. Об этом сегодня, 30 января, на заседании Совета по развитию местного самоуправления сказал президент России Владимир Путин.

Напомним, в России полным ходом идет конституционная реформа, которую инициировал президент Путин. Глава государства предложил перераспределить баланс между ветвями власти, усилив Государственную думу и ослабив правительство. Также Путин предложил закрепить в Конституции положение о Государственном совете, придать Конституционному суду функции контроля за законодательным процессом и закрепить некоторые конкретные социальные положения.

Предполагается, что окончательное одобрение поправок в Конституцию будет осуществлено путем всенародного голосования.

«Обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав нашего основного закона, где, напомню, гарантируется самостоятельность местного самоуправления», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что такие условия будут обеспечиваться для каждого муниципалитета, чтобы он мог эффективно работать с максимальной пользой для людей.

Путин в очередной раз обратил внимание, что большинство национальных проектов сконцентрированы на местах и роль муниципалитетов тут решающая.

«Тем более что именно на местах фокусируется абсолютное большинство национальных проектов. Причем роль местного самоуправления в их реализации возрастет многократно, если будут прочные, действенные контакты между муниципалитетами и гражданским обществом», — добавил президент Путин.

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