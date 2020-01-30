Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Запрос на размещение на иракской территории американских противоракетных комплексов Patriot направил в Багдад Пентагон, сообщает 30 января пресс-служба ведомства.

Напомним, о планах поставить Patriot в Ирак представители американского командования заявили неделю назад. Американские ЗРК хотят поставить на военную базу, обстрелянную в начале года Ираном — для защиты контингента США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иракские военные 30 января заявили, что возобновляют совместные операции с силами так называемой антитеррористической коалиции, возглавляемой Штатами.

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