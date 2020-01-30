Киев, , 19:27 — REGNUM Служба безопасности Украины в 2019 году отказала во въезде в страну 675 гражданам России. Об этом сообщается 30 января в Telegram-канале украинского ведомства.

Всего, согласно приведённым данным, за период с 2014 года ведомство запретило въезд на Украину 5024 российским гражданам.

Напомним, в конце 2018 года украинские власти на месяц запретили въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет в связи с введением военного положения в ряде регионов страны. Однако после прекращения его действия ограничения на въезд граждан России были сохранены.