Красногорск, , 19:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал активнее тиражировать положительные управленческие решения по всей стране, а также проанализировать опыт поощрения лучших муниципалитетов и местных проектных команд. Об этом глава государства сказал сегодня, 30 января, на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Глава государства отметил опыт властей Московской области, а также ряд других регионов в налаживании контакта с гражданами. Российский лидер обратил внимание на пользу современных цифровых технологий, которые облегчают коммуникацию власти с обществом.

«Современные технологии, в цифре выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения, реагировать соответствующим образом, а значит, эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни», — сказал президент России Владимир Путин.

С сожалением президент отметил, что таких примеров пока довольно мало.

В люом случае, положительные примеры и положительные практики взаимодействия власти и общества нужно тиражировать по всей стране. Цифровые платформы взаимодействия власти и общества нужно создавать во всех субъектах Российской Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления.

Если где-то на местах на это не хватает денег, то из бюджетов других уровней власти нужно это поддержать. Муниципалитеты, демонстрирующие лучший опыт, нужно поощрять.

«Тиражировать, как я уже сказал, эти управленческие решения», — сказал Владимир Путин.