Красногорск, , 19:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал строже наказывать чиновников-хамов, чем обычных граждан. Речь об этом зашла сегодня, 30 января, на встрече с представителями общественности.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», — сказал Путин.

Так он отреагировал на предложение одного из участников встречи принять закон о противодействии хамству.

Российский лидер отметил, что в стране уже есть законы, защищающие честь и достоинство граждан вне зависимости от их служебного положения или прежних заслуг.

Перед этими законами все должны быть равны.

«Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты», — подчеркнул президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественность и СМИ в России стали чаще обращать внимание на хамство со стороны чиновников. Недавний случай — поведение теперь уже бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой служебной машины.

Игнатьева исключили из партии «Единая Россия», а затем сняли с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».