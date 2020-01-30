Иерусалим, , 19:16 — REGNUM Израиль нанёс удары по наблюдательным постам палестинского движения ХАМАС в южных районах сектора Газа, сообщает 30 января пресс-служба армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

По утверждению пресс-службы, израильские танки и «летательные аппараты» обстреляли «посты и средства наблюдения, используемые ХАМАС для сбора информации в южной части сектора Газа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Израиле сообщили о воздушных ударах по сектору Газа. По словам израильских силовиков, авиаудары были нанесены по объектам ХАМАС в качестве ответа на запуски ракет по израильской территории.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги