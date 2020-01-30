Абакан, , 19:15 — REGNUM Высказывание спикера Верховного совета (парламента) Хакасии Владимира Штыгашева в адрес калмыцкого народа «является только его мнением, а не позицией органов власти республики». Об этом на своей странице в соцсети 30 января сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов, добавив, что не разделяет мнения Штыгашева.

Комментарий главы Хакасии Валентина Коновалова Скриншот со страницы Валентина Коновалова в соцсети «ВКонтакте»

По словам Коновалова, «вклад мужественного калмыцкого народа во всеобщую Победу в Великой Отечественной войне невозможно переоценить».

«Выражаю надежду, что в связи произошедшим между двумя братскими народами не возникнет разногласий», — резюмировал хакасский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, высказывание 80-летнего Штыгашева о роли народа Калмыкии в годы Великой Отечественной войны вызвало огромный общественный резонанс.

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Хакасский политик заявил, что Иосиф Сталин депортировал население Калмыкии в 1943 году, чтобы спасти от расправы калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Второй мировой войны.

Впрочем, 30 января парламент Хакасии прислал в адрес РИА «Калмыкия» видеообращение Штыгашева, в котором он сказал, что «никого не уполномочивал в искаженном виде транслировать в СМИ» его высказывания, «взятые из контекста». Сделанные в СМИ выводы он назвал «чуждыми» ему.

«Нет и не было никакого оправдания калмыцкой депортации», — оправдался политик.

Он также заявил, что сожалеет, если сказанное им задело чьи-то чувства, и пожелал процветания калмыцкому народу.

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