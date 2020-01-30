Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Палестина получила шанс на признание со стороны США, заявил 30 января американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт Sky News Arabia.

Комментируя так называемую сделку века, предложенную Вашингтоном, глава Госдепа заявил:

«Палестинцам следует воспользоваться этой мирной инициативой, поскольку все их предыдущие переговоры не увенчались ни малейшим успехом».

Напомним, план США по ближневосточному урегулированию («сделка века»), о котором президент этой страны Дональд Трамп рассказал 28 января, в Палестине восприняли отрицательно.

Палестина, согласно плану, будет признана как государство и Израилем, и Штатами. Для этого она также признать Израиль, а также согласиться с тем, что её столица будет находиться в пределах Восточного Иерусалима, в «зоне безопасности».

Территории Западного берега реки Иордан, которые ООН признаёт палестинскими, должны стать израильскими. Кроме того, нужно разоружить сектор Газа и пресечь деятельность палестинского «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС).

Палестине обещают освободить в Израиле её политических заключённых. Американцы обещают выделить ей инвестиции в размере $50 млрд.

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