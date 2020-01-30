Вашингтон, , 18:56 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает 30 января пресс-служба министерства финансов США.

Как уточняется, ограничительные меры введены в отношении Организации атомной энергии Ирана и персонально её руководителя Али Акбара Салехи.

Активы фигурантов санкционного списка на территории США, в случае наличия таковых, будут заморожены, любые сделки с ними третьих лиц также становятся объектом санкций.

Напомним, 23 января Соединённые Штаты в рамках ограничительных мер в отношении Тегерана ввели санкции против одного гражданина Ирана и одного гражданина Китая, а также шести компаний.