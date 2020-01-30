Багдад, , 18:55 — REGNUM Совместные с проамериканской коалицией военные операции возобновлены вооружёнными силами Ирака, сообщает 30 января Reuters.

Уточняется, что военные действия ведутся против террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Командование Ирака пояснило, что совместные операции будут проводиться, пока у так называемой антитеррористической коалиции «осталось время до начала новых отношений» Багдадом.

Напомним, Ирак сотрудничает с США, в том числе в военной сфере. На территории Ирака действует так называемая антитеррористическая коалиция, в которую входит ряд стран, но ведущая роль принадлежит Штатам.

Отношения Вашингтона и Багдада сильно осложнились после спровоцированной американцами атаки Ирана на военные объекты в Ираке. В начале 2020 г. иракские депутаты приняли резолюцию о том, что иностранные войска должны уйти из страны.

Таким образом, оказалось, что сложившаяся на Ближнем Востоке картина меняется. Американцы в свою очередь принимают закон об отмене разрешения на использование военной силы в Ираке от 2002 г.

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