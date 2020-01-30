Бишкек, 30 января 2020, 18:53 — REGNUM Бывший министр экономики Артем Новиков стал советником премьер-министра Киргизии по экономическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Назначение его на эту должность одобрил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, подписав соответствующее распоряжение.
Отметим, что Артем Новиков занимал пост главы минэкономики Киргизии в период с августа 2017 года по апрель 2018 года. На момент назначения ему было 30 лет, а потому он стал самым молодым министром за годы независимости страны.
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