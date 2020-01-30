Ашхабад, , 18:49 — REGNUM В верхнюю палату нового парламента Туркмении будут избираться 56 человек. Об этом стало известно на заседании конституционной комиссии, посвященному внесению в Основной закон изменений, касающихся создания двухпалатного парламента страны, передает пресс-служба главы государства.

Авторы проекта новой Конституции предполагают, что в каждом из туркменских регионов и в столице страны будут выбирать по восемь членов представительной палаты Национального совета (так будет называться парламент Туркмении — Прим. ИА REGNUM).

Еще восемь членов верхней палаты будет назначать президент Туркмении из числа граждан с богатым жизненным опытом, имеющих большой авторитет и особые заслуги перед государством и обществом.

При этом в Основном законе планируют указать, что в представительскую палату парламента будут иметь право избираться только имеющие высшее образование граждане Туркмении возрастом не младше 30 лет и постоянно проживающие в стране в течение последних десяти лет.

Особое внимание участники заседания уделил вопросу о внесении в Конституцию Туркмении пункта, запрещающего избрание или назначение одного и того же человека одновременно в обе палаты парламента.

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