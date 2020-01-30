Москва, 30 января 2020, 18:42 — REGNUM Спикер городского совета Керчи Мая Хужина может лишиться должности секретаря местного отделения партии «Единая Россия» из-за скандала с поздравлением блокадников. Освободить Хужину от поста секретаря местного отделения «Единой Россия» предложил заместитель секретаря генсовета партии депутат Госдумы Александр Хинштейн, сообщает пресс-служба «Единой России».
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что «председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разразился после публикации фотоотчёта о поздравлении ранее спикером керченского городского совета Маей Хужиной и её заместителем Ларисой Щербулой блокадников с годовщиной окончательного снятия блокады с Ленинграда. На фото видно, что чиновницы позируют в шубах, при этом блокадникам вручили медали и батоны.
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