Москва, , 18:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителю председателя Совета безопасности России заработной платы в размере более 600 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности Российский Федерации в размере 618 тысяч 713 рублей в месяц», — говорится в указе главы государства.

Напомним, 15 января Владимир Путин подписал указ об отставке правительства под руководством премьер-министр Дмитрия Медведева. На следующий день Медведев был назначен на новую должность заместителя председателя Совета безопасности.