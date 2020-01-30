Чебоксары, , 18:33 — REGNUM Исполнение Федерального закона №432, который вступил в силу с начала 2020 года, грозит негативными последствиями региональным парламентам, вплоть до полного роспуска, считает член ОНФ (Общероссийского народного фронта), лидер республиканского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

«Закон принят профильным комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Депутаты Госдумы и так все работают на постоянной основе и не могут заниматься коммерческой или иной деятельностью. Вот они и взяли за основу, исходя из своей деятельности. Исполнение этого закона подгоняет всех депутатов под эту основу. Федеральный закон позволит повысить эффективность мероприятий, проводимых государством в области противодействия коррупции и будет способствовать формированию единой правоприменительной практики», — полагает Солдатов.

«Исполнение действительно грозит последствиями всем региональным законодательным органам определенными последствиями, вплоть до роспуска. Одним словом, для олигархов-«законодателей» наступают плохие времена. Надо будет выбирать: депутатство или бизнес», — заключил Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Госдума приняла изменения в ряд законов, которые регламентируют меры по борьбе с коррупцией. Изменения были приняты Госдумой в окончательном чтении 16 декабря 2019 года в виде ФЗ №432 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования законодательства о противодействии коррупции». Третья часть восьмой статьи закона, согласно внесенным изменения, запрещает депутатам заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Также запрещается управлять деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций. Но этот пункт предполагает ряд исключений.