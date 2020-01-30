Москва, , 18:33 — REGNUM Воплощение в жизнь национальных проектов происходит усилиями людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления.

«Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями людей, поэтому муниципальным властям нельзя отсиживаться в кабинетах. Механизмы взаимодействия с людьми уже выстроены в регионах», — сказал Путин.

По его словам, современные технологии позволяют быстро реагировать на обращения жителей и «эффективнее решать проблемы людей в повседневной жизни».