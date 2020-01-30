Москва, , 18:34 — REGNUM Фракция «Справедливой России» в Госдуме в понедельник, 3 февраля, обсудит кандидатов на должность главы комитета Госдумы по делам национальностей. Об этом журналистам заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Речь идёт о том, чтобы выбрать главу комитета в связи с тем, что его глава, депутат Госдумы Олег Николаев («Справедливая Россия») накануне был назначен президентом РФ Владимиром Путиным на пост врио главы Чувашии.

«Этот комитет остается за нашей фракцией. Мы должны принимать соответствующее кадровое решение. При этом голосовать будет вся Госдума. У нас есть достойные кандидатуры», — заявил Миронов.

В частности, по его словам, это представитель республики Якутия Федот Тумусов, представитель Башкирии Гаджимурад Омаров, а также представитель всех республик Северного Кавказа Валерий Газзаев.

«Мы обсудим все кандидатуры на заседании фракции, которое пройдет в понедельник, 3 февраля, и примем решение», — отметил Миронов.