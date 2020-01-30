Абакан, , 18:30 — REGNUM В четверг, 30 января, в адрес РИА «Калмыкия» парламент Хакасии прислал видеообращение Владимира Штыгашева.

«Я никого не уполномочивал в искаженном виде транслировать в СМИ мои высказывания, взятые из контекста. Тем более, делать выводы, которые мне чужды. Нет и не было никакого оправдания калмыцкой депортации», — заявил спикер Верховного Совета Хакасии.

Владимир Штыгашев заявил, что сожалеет, если сказанное им задело чьи-то чувства. В ходе своего обращения он пожелал процветания калмыцкому народу, а также от лица своей семьи выразил благодарность калмыцким офицерам за спасение от расправы в годы войны.

Напомним, накануне СМИ опубликовали цитаты из выступления Владимира Штыгашева, в которых он неоднозначно высказывается о депортации калмыков в Сибирь. По его словам, Иосиф Сталин депортировал население Калмыкии в 1943 году, чтобы спасти от расправы калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Второй мировой войны.

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