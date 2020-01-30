Москва, , 18:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ музыкальному продюсеру Игорю Матвиенко. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» композитору, продюсеру группы «Любэ» Матвиенко Игорю Игоревичу», — говорится в тексте документа.

Игорь Матвиенко 6 февраля празднует 60-летие. В разные годы Матвиенко продюсировал группы «Любэ», «Иванушки International» и «Фабрика».