Минск, , 18:18 — REGNUM Скандалы с запретами на проведение шествий «Бессмертного полка», с установками памятников литовским князьям и репрессиями в отношении противников русофобии не мешают чиновникам Белоруссии пересаживаться из одного руководящего кресла в другое. Александр Лукашенко 30 января назначил председателем Витебского горисполкома Вадима Зарянкина, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Витебск — город красивый, хороший, удобный, но не простой. И не только потому, что там международный конкурс проходит, а потому, что это, можно сказать, чисто славянский город. Больше в мире нет таких городов, как Витебск. Образцово славянский город, где нашли свое место представители всех национальностей — от евреев до русских, я уже не говорю о белорусах. Поэтому этот город и должен остаться оплотом вот этой толерантности и умения строить жизнь со всеми группами разных национальностей», — сказал Лукашенко, обращаясь к новому председателю Витебского горисполкома.

Зарянкин до нынешнего назначения возглавлял областной КГК («госконтроль»). От Лукашенко он получил заверение обеспечить «кусок работы хороший», чтобы «напрягаться неимоверно».

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